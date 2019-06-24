В ЦСКА назвали условия продажи лучшего бомбардира РПЛ

Хотя специалисты клуба считают, что ему нужно сосредоточиться на выступлениях за команду, футболиста могут отпустить.

Главный тренер ФК ЦСКА Виктор Ганчаренко заявил, что клуб пока не собирается продавать своего нападающего Фёдора Чалова, который в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 мячей. Слова специалиста приводит RT.

Как сказал Ганчаренко, Чалову нужно сосредоточиться на выступлениях за клуб, но есть условие, при котором возможен его переход в другую команду.

- Если он получит подходящее предложение, мы его отпустим, - заверил наставник армейцев.

Напомним, в начале июня западные СМИ писали, что Чаловым интересуются лондонский «Арсенал», «Монако» и «Севилья».