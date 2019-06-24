Общество

Константин Большаков
24 Июня, 2019 14:33

Начаты поиски женщины, чью записку потеряли помощники Путина

Владимир Путин в Сыктывкаре.
Источник: komi.ru
#Путин

#Коми

#ПрямаяЛиния
Сыктывкар, 24 Июня - DIXINEWS.

История эта произошла в Республике Коми. Жительница передала Путину записку с просьбой о помощи, но его помощники её потеряли.

Власти Республики Коми начали искать женщину, чью записку потеряли помощники президента РФ Владимира Путина в 2010 году. Об этом заявила омбудсмен региона Надежда Быковская, пишет РИА «Новости».

По словам Быковской, ту женщину, о которой говорил глава государства, ещё не нашли, хотя омбудсмен посмотрела фотографии и показала их возможным знакомым. Поиски начались сразу после упоминания этой истории Путиным.

Напомним, в ходе «Прямой линии» 20 июня Владимир Путин вспомнил об истории, от которой ему было стыдно. Женщина передала Путину записку, он отдал её своим помощникам, а те бумагу потеряли.

Позднее СМИ выяснили, что случай произошёл в Сыктывкаре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что помощники, потерявшие записку, «больше ничего не теряли».

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