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Константин Большаков
24 Июня, 2019 14:33
Начаты поиски женщины, чью записку потеряли помощники Путина
Владимир Путин в Сыктывкаре.
Источник: komi.ru
Сыктывкар, 24 Июня - DIXINEWS.
История эта произошла в Республике Коми. Жительница передала Путину записку с просьбой о помощи, но его помощники её потеряли.
Власти Республики Коми начали искать женщину, чью записку потеряли помощники президента РФ Владимира Путина в 2010 году. Об этом заявила омбудсмен региона Надежда Быковская, пишет РИА «Новости».
По словам Быковской, ту женщину, о которой говорил глава государства, ещё не нашли, хотя омбудсмен посмотрела фотографии и показала их возможным знакомым. Поиски начались сразу после упоминания этой истории Путиным.
Напомним, в ходе «Прямой линии» 20 июня Владимир Путин вспомнил об истории, от которой ему было стыдно. Женщина передала Путину записку, он отдал её своим помощникам, а те бумагу потеряли.
Позднее СМИ выяснили, что случай произошёл в Сыктывкаре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что помощники, потерявшие записку, «больше ничего не теряли».
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