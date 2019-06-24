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Константин Большаков
24 Июня, 2019 12:51
Стало известно, почему россияне выступили против четырёхдневной рабочей недели
Офисный работник.
Источник: s.yimg.com
Москва, 24 Июня - DIXINEWS.
Люди боятся, что с сокращением графика сократятся зарплаты. Опрос был проведён после заявления премьер-министра о том, что в будущем мировая экономика может перейти на четыре рабочих дня.
48% россиян не поддержали идею введения четырёхдневной рабочей недели. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации. Положительно данное предложение оценили лишь 29% опрошенных. Ещё 17% респондентов заявили, что им безразлична данная перспектива.
Отмечается, что опрос проводился 13 июня 2019 года, в нём участвовали 1600 человек в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Напомним, 11 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в будущем мировая экономика может перейти на четырёхдневную неделю.
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