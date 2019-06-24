Стало известно, почему россияне выступили против четырёхдневной рабочей недели

Люди боятся, что с сокращением графика сократятся зарплаты. Опрос был проведён после заявления премьер-министра о том, что в будущем мировая экономика может перейти на четыре рабочих дня.

48% россиян не поддержали идею введения четырёхдневной рабочей недели. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации. Положительно данное предложение оценили лишь 29% опрошенных. Ещё 17% респондентов заявили, что им безразлична данная перспектива.

Отмечается, что опрос проводился 13 июня 2019 года, в нём участвовали 1600 человек в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, 11 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в будущем мировая экономика может перейти на четырёхдневную неделю.