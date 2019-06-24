Экономика

Константин Большаков
24 Июня, 2019 12:51

Стало известно, почему россияне выступили против четырёхдневной рабочей недели

Офисный работник.
Источник: s.yimg.com
#ВЦИОМ

#соцопрос

#работа
Москва, 24 Июня - DIXINEWS.

Люди боятся, что с сокращением графика сократятся зарплаты. Опрос был проведён после заявления премьер-министра о том, что в будущем мировая экономика может перейти на четыре рабочих дня.

48% россиян не поддержали идею введения четырёхдневной рабочей недели. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации. Положительно данное предложение оценили лишь 29% опрошенных. Ещё 17% респондентов заявили, что им безразлична данная перспектива.

Отмечается, что опрос проводился 13 июня 2019 года, в нём участвовали 1600 человек в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, 11 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в будущем мировая экономика может перейти на четырёхдневную неделю.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
«БелИнтерФлоу»: бизнес с человеческим лицом
Россиянам напомнили, как правильно работать в жару
Названы самые нужные специальности на Дальнем Востоке
Читайте в рубрике:
Японцам захотелось российской курятины
На Украине опустели газовые хранилища
Росстат: на 17,5% выросли оптовые цены на бензин


Загрузка...
"Прямая линия": россияне предпочитают звонить с вопросами
Зеленский обманывает шахтеров, и ему не до Филарета
Штаты готовы к войне с Ираном. Британия отправляет морпехов в Персидский залив
Киселёв - об инциденте с Голуновым: мы стали лучше, чем были
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЦСКА назвали условия продажи лучшего бомбардира РПЛ
Санкт-Петербург, 24 Июня, 15:34.
Стало известно, останется ли Валентина Матвиенко в СовФеде
Сыктывкар, 24 Июня, 14:33.
Начаты поиски женщины, чью записку потеряли помощники Путина
Уфа, 24 Июня, 13:50.
Летом у жителей Башкирии будет ещё один дополнительный выходной
Нижний Новгород, 24 Июня, 13:25.
Ещё две «умные остановки» установили в Нижнем Новгороде
Москва, 24 Июня, 12:51.
Стало известно, почему россияне выступили против четырёхдневной рабочей недели
Самара, 24 Июня, 12:35.
Скончался экс-депутат думы Сызрани
Казань, 24 Июня, 11:25.
В Казани состоялся Сабантуй
Москва, 24 Июня, 10:57.
В России могут отменить штрафы за тонировку автомобилей
Москва, 24 Июня, 10:37.
В Госдуме прокомментировали сокращение бюджетных мест в вузах
Токио, 24 Июня, 09:59.
Японцам захотелось российской курятины
Москва, 24 Июня, 09:15.
В Кремле высказались о встрече Путина и Зеленского





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия