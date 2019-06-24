В России могут отменить штрафы за тонировку автомобилей

Такую инициативу выдвинули либерал-демократы. Депутаты объяснили, в чём преимущество тонировки.

Депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предусматривает отмену административных штрафов за тонировку стёкол автомобиля сверх регламентных норм. Об этом написало РИА «Новости».

Авторы документа объяснили своё предложение. По их мнению, тонировка помогает водителям экономить на работе кондиционера в летнее время, защищает от света фар и солнечных лучей.

Также в ЛДПР добавили, что тонировка авто – международная практика, которая позволяет сделать вождение комфортным и безопасным.

Напомним, что сейчас за неправильную тонировку предусмотрены штрафы в размере 500 рублей.