Технологии и наука

Константин Большаков
24 Июня, 2019 10:37

В Госдуме прокомментировали сокращение бюджетных мест в вузах

Вячеслав Никонов.
Источник: er.ru
#вузы

#ГосДума

#Никонов
Москва, 24 Июня - DIXINEWS.

Как заверил представитель нижней палаты парламента, этого не произойдёт. Ранее подобная информация появилась в одном из СМИ.

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что количество бюджетных мест в российских вузах не сократится. Об этом чиновник написал на своей странице в фейсбуке.

Как пояснил депутат, для сохранения бюджетных мест нужно изменить формулу закона об образовании, по которой на 10 тысяч человек в возрасте от 17 до 30 лет должны быть 800 бюджетных мест.

- России нужно больше образованных людей, а не меньше, - подчеркнул Никонов, добавив, что демографические показатели меняются, а значит, бюджетных мест понадобится ещё больше.

Ранее «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию сообщили, что якобы к 2024 году число бюджетных мест в вузах страны сократят на четверть.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В России могут отменить штрафы за тонировку автомобилей
Пьяных водителей за ДТП начнут сажать на срок до 15 лет
Стало известно о страшной опасности для депутатов Госдумы
Читайте в рубрике:
В «Роскосмосе» сорвали важную задачу
Результаты ЕГЭ будут опубликованы «Вконтакте»
В «Яндексе» объяснили отказ предоставить ФСБ доступ к ключам шифрования


Загрузка...
Выпускать узников "китовой тюрьмы" будут небольшими группами
Путин: "Алые паруса" - символ надежды на интересное будущее
Сборная России лидирует в общем зачете Европейских игр
Песков рассказал, как Путин готовится к "Прямой линии"
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЦСКА назвали условия продажи лучшего бомбардира РПЛ
Санкт-Петербург, 24 Июня, 15:34.
Стало известно, останется ли Валентина Матвиенко в СовФеде
Сыктывкар, 24 Июня, 14:33.
Начаты поиски женщины, чью записку потеряли помощники Путина
Уфа, 24 Июня, 13:50.
Летом у жителей Башкирии будет ещё один дополнительный выходной
Нижний Новгород, 24 Июня, 13:25.
Ещё две «умные остановки» установили в Нижнем Новгороде
Москва, 24 Июня, 12:51.
Стало известно, почему россияне выступили против четырёхдневной рабочей недели
Самара, 24 Июня, 12:35.
Скончался экс-депутат думы Сызрани
Казань, 24 Июня, 11:25.
В Казани состоялся Сабантуй
Москва, 24 Июня, 10:57.
В России могут отменить штрафы за тонировку автомобилей
Москва, 24 Июня, 10:37.
В Госдуме прокомментировали сокращение бюджетных мест в вузах
Токио, 24 Июня, 09:59.
Японцам захотелось российской курятины
Москва, 24 Июня, 09:15.
В Кремле высказались о встрече Путина и Зеленского





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия