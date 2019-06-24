В Госдуме прокомментировали сокращение бюджетных мест в вузах

Как заверил представитель нижней палаты парламента, этого не произойдёт. Ранее подобная информация появилась в одном из СМИ.

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что количество бюджетных мест в российских вузах не сократится. Об этом чиновник написал на своей странице в фейсбуке.

Как пояснил депутат, для сохранения бюджетных мест нужно изменить формулу закона об образовании, по которой на 10 тысяч человек в возрасте от 17 до 30 лет должны быть 800 бюджетных мест.

- России нужно больше образованных людей, а не меньше, - подчеркнул Никонов, добавив, что демографические показатели меняются, а значит, бюджетных мест понадобится ещё больше.

Ранее «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию сообщили, что якобы к 2024 году число бюджетных мест в вузах страны сократят на четверть.