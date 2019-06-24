|
Константин Большаков
24 Июня, 2019 10:37
В Госдуме прокомментировали сокращение бюджетных мест в вузах
Вячеслав Никонов.
Источник: er.ru
Москва, 24 Июня - DIXINEWS.
Как заверил представитель нижней палаты парламента, этого не произойдёт. Ранее подобная информация появилась в одном из СМИ.
Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что количество бюджетных мест в российских вузах не сократится. Об этом чиновник написал на своей странице в фейсбуке.
Как пояснил депутат, для сохранения бюджетных мест нужно изменить формулу закона об образовании, по которой на 10 тысяч человек в возрасте от 17 до 30 лет должны быть 800 бюджетных мест.
- России нужно больше образованных людей, а не меньше, - подчеркнул Никонов, добавив, что демографические показатели меняются, а значит, бюджетных мест понадобится ещё больше.
Ранее «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию сообщили, что якобы к 2024 году число бюджетных мест в вузах страны сократят на четверть.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Загрузка...
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия