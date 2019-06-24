Японцам захотелось российской курятины

Вскоре запрет на поставку куриного мяса из России Токио может снять. Всё дело в том, что там строго следят за качеством продукции, ввозимой из-за рубежа.

Власти Японии могут снять запрет на импорт российской курятины. Как пишет издание «Nikkei», причиной такого решения стало стремление Токио удовлетворить внутренний спрос на подобную продукцию.

Вероятно, этот вопрос президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудят на саммите «Большой двадцатке» в Осаке, который состоится 28-29 июня.

Даже если переговоры пройдут успешно, запрет будет снят не раньше 2020 года, и разрешён лишь в коммерческих целях.

Отмечается, что Япония не закупает курицу и другую домашнюю птицу из большинства стран из-за опасений инфекционных заболеваний.