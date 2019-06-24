В Кремле высказались о встрече Путина и Зеленского

Ранее украинская сторона говорила, что контакт произойдёт на саммите в Японии. Однако российские власти говорят, что таких планов нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского на полях саммита «Большой двадцатки» в Японии не планируется. Слова представителя Кремля передало РИА «Новости».

При этом Песков уточнил, что в графике Путина отсутствует встреча с Зеленским.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Зеленский должен встретиться с Путиным на саммите G20 в японской Осаке.

Напомним, главы стран «Большой двадцатки» соберутся в Японии 28-29 июня.