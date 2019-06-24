Политика

Константин Большаков
24 Июня, 2019 09:15

В Кремле высказались о встрече Путина и Зеленского

Владимир Путин и Дмитрий Песков.
Источник: mtdata.ru
#Путин

#Зеленский

#G20
Москва, 24 Июня - DIXINEWS.

Ранее украинская сторона говорила, что контакт произойдёт на саммите в Японии. Однако российские власти говорят, что таких планов нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского на полях саммита «Большой двадцатки» в Японии не планируется. Слова представителя Кремля передало РИА «Новости».

При этом Песков уточнил, что в графике Путина отсутствует встреча с Зеленским.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Зеленский должен встретиться с Путиным на саммите G20 в японской Осаке.

Напомним, главы стран «Большой двадцатки» соберутся в Японии 28-29 июня.

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