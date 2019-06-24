Названа причина отставки мэра Челябинска

Чиновник подвергался критике со стороны главы региона. Теперь его кресло заняла женщина.

Мэр Челябинска Владимир Елистратов отправлен в отставку. Как пишет местное издание 74.ru, за его уход проголосовали депутаты городской думы. Ранее сам Елистратов подавал заявление об уходе по собственному желанию.

Отмечается, что причиной ухода Елистратова стала критика со стороны губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В СМИ говорится, что переговоры об увольнении мэра шли несколько недель.

Исполняющей обязанности главы города назначена Наталья Котова, ранее являвшаяся заместителем Елистратова. Депутаты проголосовали за неё единогласно. Котовой предстоит управлять Челябинском до сентября. После выборов в городскую думу, местный парламент выберет главу города.