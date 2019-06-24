Саакашвили потерпел фиаско, пытаясь вернуться в политику Украины

Его партию не стали регистрировать. И это официальное решение.

Центризбирком Украины не зарегистрировал партию экс-президента Грузии и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили «Рух новых сил». Сторонники грузинского политика подавали заявку для участия в выборах в Верховную Раду.

Как пояснили в украинском ЦИК, 10 июня, во время очередного съезда партии Саакашвили, произошли нарушения устава партии в ходе утверждения списков кандидатов в депутаты. При этом список кандидатов возглавил сам Саакашвили.

Напомним, вернуться обратно в страну опальному политику разрешил новый президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующий указ он подписал в мае 2019 года.