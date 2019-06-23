Песков поведал о судьбе тех, кто потерял записку Путину

В интервью телеканалу «Россия-1» Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента РФ, в двух словах рассказал о судьбе помощников, потерявших записку «от женщины преклонного возраста», переданной Путину. «Они уже ничего и никогда больше не теряли», - был краток Песков.

«А вот ту женщину так и не удалось найти», - добавил Дмитрий Песков. Речь идёт об ответе российского лидера на вопрос в ходе прямой линии о поступке, за который Путину и теперь стыдно.

Президент рассказал, как в начале «нулевых» в одной из поездок по России встретил женщину, которая, встав перед ним на колени, передала записку. Президент передал её помощникам, а они её «где-то затеряли».

Дмитрий Песков рассказал о «беспощадности» Путина к тем, кто невнимателен в обращениям граждан, во время встреч с людьми приходят письма, написанные даже на клочках газеты, и Президент не начинает заниматься другими делами, пока не рассмотрит такие вот обращения.

Пресс-секретарь также добавил, что Президент предельно откровенен с людьми, его ответы на вопросы всегда честны, что, в первую очередь, продиктовано личной ответственностью Путина перед гражданами.