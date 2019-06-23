На марше ЛГБТ-активистов в Киеве произошли беспорядки

Участники «Марша равенства» в поддержку ЛГБТ-сообществ несколько человек прорвали оцепление полиции и напали на манифестантов. Об этом сообщило в репортаже Громадьске ТВ (Общественное ТВ).

Правоохранительные органы накануне получили распоряжение из Администрации Президента Украины Владимира Зеленского не допустить беспорядков во время проведения акции. Андрей Крищенко, начальник национальной полиции Киева, рассказал, что полицией задержаны 9 человек, которые пытались пронести на марш экскременты.

Другие протестующие набросились на манифестантов и пытались вырвать плакаты у них из рук. Но оперативно вмешавшиеся полицейские предотвратили стычку, вывели посторонних из колонны.

Как сообщает телеканал «112 Украина», против проведения марша протестовали примерно 500 человек, среди которых журналисты отметили нескольких радикально настроенных депутатов Верховной Рады.

Всего по данным МВД Украины в колонне демонстрантов прошло около 2 тыс. человек.