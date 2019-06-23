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Константин Большаков
23 Июня, 2019 13:16
Президент Грузии начала защищать российских туристов
Саломе Зурабишвили.
Источник: wp.com
Тбилиси, 23 Июня - DIXINEWS.
На фоне беспорядков в стране российские власти решили ограничить пребывание наших сограждан в Грузии. Это, конечно же, ударит по грузинской экономике.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что российским туристам не следует отказываться от поездок в страну. Такое заявление грузинский лидер сделала в беседе с телеканалом «Евроньюс».
По её словам, туристы должны ехать в Грузию, «потому что они обожают» эту страну.
- А политики должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего, - добавила Зурабишвили.
Напомним, с 8 июля указом президента РФ Владимира Путина российским авиакомпаниям будет запрещено летать в Грузию. Это и касается грузинских авиакомпаний. Причиной стали антироссийские акции протеста в Тбилиси.
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