Политика

Константин Большаков
23 Июня, 2019 13:16

Президент Грузии начала защищать российских туристов

Саломе Зурабишвили.
Источник: wp.com
#Зурабишвили

#туристы

#Грузия
Тбилиси, 23 Июня - DIXINEWS.

На фоне беспорядков в стране российские власти решили ограничить пребывание наших сограждан в Грузии. Это, конечно же, ударит по грузинской экономике.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что российским туристам не следует отказываться от поездок в страну. Такое заявление грузинский лидер сделала в беседе с телеканалом «Евроньюс».

По её словам, туристы должны ехать в Грузию, «потому что они обожают» эту страну.

- А политики должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего, - добавила Зурабишвили.

Напомним, с 8 июля указом президента РФ Владимира Путина российским авиакомпаниям будет запрещено летать в Грузию. Это и касается грузинских авиакомпаний. Причиной стали антироссийские акции протеста в Тбилиси.

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