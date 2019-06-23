Экономика

Андрей Турапин
23 Июня, 2019 12:57

На Украине опустели газовые хранилища

Пустые газохранилища.
Источник: russian.rt.com
#Украина

#газ

#Укртрансгаз
Киев, 23 Июня - DIXINEWS.

«Укртрансгаз», оператор газотранспортной системы Украины констатировал дефицит газа в стране, близкий к критическому. В хранилищах осталось только 152 млн. кубометров газа при ежемесячной потребности в 240.

Это не считая того, что на собственные нужды, а также для поддержания ГТС (газотранспортной системы) в рабочем состоянии требуется в период с июня по август не менее 720 млн. кубометров газа.

По заявлению украинского оператора, партнёры приостановили поставки газа вплоть до момента погашения старых долгов. На прошедшем недавно аукционе по закупке страной 880 млн. кубометров голубого топлива ни один из потенциальных поставщиков не выразил желание что-то продать. Сегодня суммарный долг по закупкам газа составляет 4,1 млрд. гривен (9,8 млрд. рублей)

Накануне Алексей Миллер, Генеральный директор «Газпрома», сделал Украине предложение прямых закупок у Москвы энергоносителей, что помогло бы снизить для Украины стоимость газа на 25%.

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