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Константин Большаков
23 Июня, 2019 12:11
Путин получил 300 балов на ЕГЭ
Сдача ЕГЭ.
Источник: mos.ru
Томск, 23 Июня - DIXINEWS.
Правда, не российский президент, а его менее именитый однофамилец. Заканчивающий школу.
В городе Северск (Томская область) выпускник одной из гимназий по имени Александр Путин получил 300 баллов на едином государственном экзамене за русский язык, математику и физику. Об этом изданию РИА «Томск» рассказала директор школы, где учится Путин, Ирина Мирошникова.
Педагог пояснила, что Путин всегда был отличником и старался в учёбе, а также участвовал в различных олимпиадах.
- Очень разносторонний: кандидат в мастера спорта и музыкант, - сказала Мирошникова.
Она также не стала отрицать, что одноклассники часто подшучивали над Сашей из-за его громкой фамилии, однако сам он никогда не пользовался ею и не щеголял. В ближайшее время Путин планирует поступить в Московский физико-технический институт.
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