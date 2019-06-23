Путин получил 300 балов на ЕГЭ

Правда, не российский президент, а его менее именитый однофамилец. Заканчивающий школу.

В городе Северск (Томская область) выпускник одной из гимназий по имени Александр Путин получил 300 баллов на едином государственном экзамене за русский язык, математику и физику. Об этом изданию РИА «Томск» рассказала директор школы, где учится Путин, Ирина Мирошникова.

Педагог пояснила, что Путин всегда был отличником и старался в учёбе, а также участвовал в различных олимпиадах.

- Очень разносторонний: кандидат в мастера спорта и музыкант, - сказала Мирошникова.

Она также не стала отрицать, что одноклассники часто подшучивали над Сашей из-за его громкой фамилии, однако сам он никогда не пользовался ею и не щеголял. В ближайшее время Путин планирует поступить в Московский физико-технический институт.