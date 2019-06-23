Общество

Константин Большаков
23 Июня, 2019 12:11

Путин получил 300 балов на ЕГЭ

Сдача ЕГЭ.
Источник: mos.ru
#ЕГЭ

#школьники

#Путин
Томск, 23 Июня - DIXINEWS.

Правда, не российский президент, а его менее именитый однофамилец. Заканчивающий школу.

В городе Северск (Томская область) выпускник одной из гимназий по имени Александр Путин получил 300 баллов на едином государственном экзамене за русский язык, математику и физику. Об этом изданию РИА «Томск» рассказала директор школы, где учится Путин, Ирина Мирошникова.

Педагог пояснила, что Путин всегда был отличником и старался в учёбе, а также участвовал в различных олимпиадах.

- Очень разносторонний: кандидат в мастера спорта и музыкант, - сказала Мирошникова.

Она также не стала отрицать, что одноклассники часто подшучивали над Сашей из-за его громкой фамилии, однако сам он никогда не пользовался ею и не щеголял. В ближайшее время Путин планирует поступить в Московский физико-технический институт.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Песков поведал о судьбе тех, кто потерял записку Путину
Команда Зеленского готовится к встрече с Путиным
Путин сообщил о потерях Россией с момента введения санкций
Читайте в рубрике:
На марше ЛГБТ-активистов в Киеве произошли беспорядки
Единственную украинскую подлодку решили утилизировать в России
Полномочия инспекторов ГАИ хотят расширить


Загрузка...
Ресторанный скандал: жена Нетаньяху заплатит 15 тысяч долларов
"Прямая линия": россияне предпочитают звонить с вопросами
"Одноразовые" диверсанты СБУ сдали своих кураторов
На Голанах появился знак "Рамат-Трамп"
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков поведал о судьбе тех, кто потерял записку Путину
Киев, 23 Июня, 19:19.
На марше ЛГБТ-активистов в Киеве произошли беспорядки
Казань, 23 Июня, 14:00.
Пожар на Волге: горел пассажирский теплоход.
Тбилиси, 23 Июня, 13:16.
Президент Грузии начала защищать российских туристов
Киев, 23 Июня, 12:57.
На Украине опустели газовые хранилища
Томск, 23 Июня, 12:11.
Путин получил 300 балов на ЕГЭ
Казань, 23 Июня, 11:41.
Президент Туркменистана прибыл в Казань
Москва, 22 Июня, 20:08.
В Москве проверят все аттракционы в связи с инцидентом с детьми
Грозный, 22 Июня, 19:40.
Рамзан Кадыров: «Между Грозным и Тбилиси всего 200 километров!»
Калининград, 22 Июня, 12:45.
Российский бомбардировщик приблизился к испанскому авианосцу на Балтике
Москва, 22 Июня, 11:55.
В Москве экстренно госпитализировали Лидию Федосееву-Шукшину
Тбилиси, 22 Июня, 11:30.
Введён временный запрет на авиаперелёты в Грузию





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия