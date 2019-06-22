Власть

Андрей Турапин
22 Июня, 2019 19:40

Рамзан Кадыров: «Между Грозным и Тбилиси всего 200 километров!»

Рамзан Кадыров.
Источник: twitter.com
#Кадыров

#Грузия

#беспорядки
Грозный, 22 Июня - DIXINEWS.

Так чеченский лидер прокомментировал беспорядки, идущие уже второй день в столице Грузии. И добавил, что его тревожит происходящее в Грузии.

«Хотелось бы напомнить грузинским политикам, что сегодня на территории России только по неофициальным данным проживает около миллиона грузин. Вековые узы единства и дружбы связывают наши народы. И, кстати, всего двести километров разделяют наши столицы», - отметил Кадыров в своём посте в Телеграм.

Он напомнил, что именно туристы из России в 2018 году обогатили грузинскую туристическую индустрию на 3,5 млрд. долларов. А теперь, благодаря радикалам-русофобам, опустеют так некогда любимые отдыхающими отели и рестораны, пляжи и кемпинги.

Кадыров сказал, что, по его мнению, у россиян и народа Грузии имеются тысячи причин мирно сосуществовать и ни одной причины ненавидеть друг друга. А происходящее в Тбилиси назвал провокацией выкормленных Западом продажных политиканов.

Рамзан Кадыров добавил также, что президент Грузии Саломе Зарубишвили не понимает, что именно Россия заинтересована в мире, спокойствии и порядке в Грузии.

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