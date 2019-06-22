Армия и оружие

Виктория Грей
22 Июня, 2019 12:45

Российский бомбардировщик приблизился к испанскому авианосцу на Балтике

Су-24.
Источник: Topcor.ru
#бомбардировщик

#НАТО

#авианосец
Калининград, 22 Июня - DIXINEWS.

С 9 июня проходят учения ВМС стран НАТО в Балтийском море. Испанская сторона не приняла никаких мер, посчитав манёвры Су – 24 не опасными.

Испанский телеканал Antena 3 сообщил о том, что вблизи авианосца «Хуан Карлос I» ВМС Испании на низкой скорости и на небольшой высоте пролетел российский истребитель Су – 24, в то время когда, авианосец выполнял манёвры в рамках учений Североатлантического альянса в Балтийском море.

Су-24 был обнаружен радарами, но он не представлял опасности, поэтому ответных мер от испанской стороны не было. Отметим, что в настоящий момент в Балтийском море проходят ежегодные учения стран НАТО BALTOPS 2019. В них участвуют сорок самолётов и вертолётов, 44 корабля и 12 000 военнослужащих.

Во время учений в дежурство вступают две корабельные ракетно-ударные группы, самолёты морской авиации, поисковая ударная группа и береговые ракетные комплексы «Бастион».

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