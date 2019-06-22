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Виктория Грей
22 Июня, 2019 11:55
В Москве экстренно госпитализировали Лидию Федосееву-Шукшину
Лидия Федосеева-Шукшина.
Источник: Rosregistr.ru
Москва, 22 Июня - DIXINEWS.
Пока о состоянии актрисы ничего не известно. Приступ случился ночью.
После приступа бронхиальной астмы в больницу попала жена Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина, сообщает РБК.
Ночью к актрисе приехала бригада скорой помощи, после того, как она почувствовала удушье. Медперсонал провёл небулайзерную терапию и в сочном порядке госпитализировал женщину.
Госпитализацию Федосеевой-Шукшины подтвердила её дочь Ольга.
«Ночью был приступ. Я в Подмосковье и быстро не могла подъехать, поэтому сориентировала скорую. Они молодцы, быстро подъехали», - рассказала она.
В настоящий момент о состоянии знаменитости не сообщается.
Напомним, совсем недавно,4 июня, муж Лидии Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов, был госпитализирован в отделение токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Н. Склифосовского после того, как дома случайно выпил жидкость для прочистки труб, перепутав её с соком. У продюсера обнаружили ожог пищевода четвёртой степени, ожоги желудка и дыхательных путей.
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