Введён временный запрет на авиаперелёты в Грузию

Указом президента России Владимира Путина российским авиакомпаниям с 8 июля запрещаются авиаперевозки в Грузию. Президент распорядился обеспечить возвращение на родину всех россиян, которые временно находятся в Грузии.

Всем туроператорам рекомендовано на время действия Указа Президента не реализовывать путёвки в эту страну.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента РФ, прокомментировал данный Указ как вынужденную меру, призванную обеспечить безопасность граждан России в связи с русофобскими выступлениями в Тбилиси. Дата вступления в силу Указа объясняется тем, что к этому моменту завершатся сроки большинства туров, проданных в Грузию.

Регулярные рейсы в Грузию осуществляются сразу несколькими авиакомпаниями – S7, «Аэрофлотом», «Победой», «Уральскими авиалиниями», Smartavia и Red Wings. Последняя планировала в июле открыть новый рейс в Кутаиси, теперь от этих планов пришлось отказаться. Об этом же заявили некоторые авиакомпании. Представительства авиакомпаний открыли «горячие линии» для помощи россиянам, находящимся в Грузии.

По данным АТОР в Грузии на сегодняшний день пребывает порядка 5-7 тыс. организованных туристов, однако есть и те, кто путешествует самостоятельно, их в разы больше.