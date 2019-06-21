Единственную украинскую подлодку решили утилизировать в России

Министерство обороны объявило тендер. Подлодка досталась от украинских ВМС после присоединения Крыма к России.

На портале госзакупок объявлен тендер на утилизацию дизельной подводной лодки проекта 641 «Запорожье», которая была единственной подлодкой на вооружении в мире.

Владимир Путин заявлял, что Россия готова передать технику и военные корабли Украины из Крыма, несмотря на их устаревшее состояние. Также российские власти готовы были принять украинских специалистов для утилизации техники и боеприпасов, которые не подлежат транспортировке.

Отметим, что субмарина «Запорожье» военно-морских сил Украины вошла в состав Черноморского флота после референдума на полуострове в 2014 году. Тогда практически весь экипаж решил служить в ВМФ России.