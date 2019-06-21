Петр Чех вернулся в «Челси»

По завершению сезона 2018/19 чех заявил о завершении карьеры футболиста. Последние 4 года он играл за «Арсенал».

На официальном сайте «Челси» сообщается, что Чех начал работать в клубе на административной должности. Отныне бывший футболист является техническим и исполнительным советником, задачами которого являются: консультирование в вопросах футбола и деятельности клуба и выстраивание, и укрепление прочных связей между основной командой и другими командами академии.

«Для меня большая честь снова присоединиться к «Челси», чтобы помочь создать среду для достижения по возможности самого высокого уровня игры и продолжения успехов, достигнутых клубом за последние 15 лет. Я с нетерпением жду новых вызовов и надеюсь, что смогу использовать все свои футбольные знания и опыт, чтобы помочь команде добиться еще большего успеха в будущем», — отметил Чех.

37-летний вратарь играл в клубе с 2004 по 2015 год. За этот период он стал обладателем 15 трофеев, а также четырёхкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии также 4 раза, победителем Лиги Европы и Лиги чемпионов.