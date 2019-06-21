Полномочия инспекторов ГАИ хотят расширить

Внести корректировку в Кодекс об административных правонарушениях предложили представители МВД.

Так, согласно изменениям, инспекторы самостоятельно смогут лишать водительских прав, доставив водителя к месту медосвидетельствования (в настоящее время лишать прав может только судья), сообщает глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД Дмитрия Газизова.

Также сотрудники ГИБДД намерены оставить только «наиболее опасные» дорожные правонарушения, а незначительные сократить.

Изменения коснутся и других аспектов КоАП, в частности, представители МВД считают, что необходимо отказываться от практики назначения административных арестов, так как мест для таких граждан не хватает.

Кроме того, предложено ввести оборотные штрафы вместо фиксированных для юрлиц. Такие действия позволят повысить размер платежей.