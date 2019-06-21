Власть

Виктория Грей
21 Июня, 2019 10:45

Команда Зеленского готовится к встрече с Путиным

Михаил Поплавский.
Источник: Genlink.me
#Зеленский

#встреча

#Путин
Киев, 21 Июня - DIXINEWS.

Об этом заявил депутат Верховной рады Михаил Поплавский.

В эфире телеканала «112 Украина» Поплавский сказал, что президент Украины и его команда начали тщательную подготовку к встрече с президентом России.

«Просто приехать недостаточно, нужны предложения, надо согласовать дипломатические каналы, и потом два президента должны принять уже сформированные и согласованные решения», — сказал депутат.

Также чиновник отметил, что главной темой Зеленского станет заявление о принадлежности полуострова Крым и Донбасса Украине. Помимо этого, Зеленский понимает свою главную задачу – прекращение огня на Донбассе.

«Это трагедия, и мы уже пять лет не можем выйти из этой ситуации. Сегодня необходимо решать этот вопрос напрямую с Владимиром Путиным, на политико-правовых и дипломатических основаниях, а военными методами мы этого не достигнем», — резюмировал Поплавский.

Напомним, жители Республики Крым и Севастополя не приняли государственный переворот на Украине и в марте 2014 года провели референдум. Большинством голосов Крым вошёл в состав России. Но несмотря на это, власти Киева считают Крым «временно оккупированной территорией».

В Москве не раз сообщали о том, что референдум соответствовал нормам международного права, а вопрос Крыма закрыт окончательно.

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