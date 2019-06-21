Назван вид рака, от которого чаще всего умирают россияне

Женщина на приеме у врача.

Его коэффициент летальности составляет почти 40%.

Пресс-служба Министерства здравоохранения России опубликовала перечень онкологических заболеваний. Среди них вид рака, от которого чаще всего умирают граждане России.

Самый высокий показатель летальности зафиксирован за 2018 год при раке поджелудочной железы. Коэффициент смертей от этого заболевания составляет 39,9%.

Вторую строчку занимает рак печени и внутрипеченочных протоков (38,4%), а замыкает тройку – рак пищевода. Его коэффициент составляет 29,9%.

Далее в списке идут злокачественные опухоли трахеи, бронхов и легких (21,9%), глотки (17,3%).

А самые низкие показатели летальности зафиксированы при раке молочной железы (3%), тела матки (2,2%), губ, щитовидной железы и кожи (кроме меланомы) – 1%, 0,6% и 0,4% соответственно.

Отметим, что в 2018 году в России на учёте состояли 3,7 миллионов человек с онкологией.