Власть

Андрей Турапин
21 Июня, 2019 09:29

Трамп приказал ударить по Ирану, но позже отменил распоряжение

Президент США Дональд Трамп.
Источник: koktebel.club
#Трамп

#удары

#Иран
Вашингтон, 21 Июня - DIXINEWS.

Возмущенный тем, что иранские средства ПВО сбили американский беспилотник, глава Белого дома одобрил нанесение превентивных ударов по Ирану.

Так, по крайней мере, это звучит в изложении The New York Times. По версии издания Трамп передумал наносить удар после того, как СМИ отметили рост напряжённости в течение дня.

Как сообщили газете источники в администрации Президента США, «…в 19:00 четверга (в 02:00 пятницы по московскому времени) ключевые помощники президента по вопросам национальной безопасности, а также лидеры конгресса, дипломаты и военные ждали, что после активных консультаций удары всё-таки нанесены будут.

Публикация отмечает, что нанесение ударов планировалось по ограниченному количеству целей в Иране, например, по системам радиолокации, по позициям ракетных пусковых установок. Атака ожидалась в пятницу на рассвете, исключительно из благородных побуждений, дабы «…риски для гражданских и военных лиц свести к минимуму». В лучших традициях переворотов и завязок локальных войн. Однако позже военным заявили о временной отмене атаки на Иран.

Хотелось бы напомнить, что в августе 1984 года другой американский лидер, Рональд Рейган также объявил о том, что дал приказ бомбардировать Советский Союз. А через два часа заявил журналистам, что это была «slip of pen» - всего лишь описка, оговорка. В общем, тенденция, как говорится, намечается…

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