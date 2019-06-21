Трамп приказал ударить по Ирану, но позже отменил распоряжение

Возмущенный тем, что иранские средства ПВО сбили американский беспилотник, глава Белого дома одобрил нанесение превентивных ударов по Ирану.

Так, по крайней мере, это звучит в изложении The New York Times. По версии издания Трамп передумал наносить удар после того, как СМИ отметили рост напряжённости в течение дня.

Как сообщили газете источники в администрации Президента США, «…в 19:00 четверга (в 02:00 пятницы по московскому времени) ключевые помощники президента по вопросам национальной безопасности, а также лидеры конгресса, дипломаты и военные ждали, что после активных консультаций удары всё-таки нанесены будут.

Публикация отмечает, что нанесение ударов планировалось по ограниченному количеству целей в Иране, например, по системам радиолокации, по позициям ракетных пусковых установок. Атака ожидалась в пятницу на рассвете, исключительно из благородных побуждений, дабы «…риски для гражданских и военных лиц свести к минимуму». В лучших традициях переворотов и завязок локальных войн. Однако позже военным заявили о временной отмене атаки на Иран.

Хотелось бы напомнить, что в августе 1984 года другой американский лидер, Рональд Рейган также объявил о том, что дал приказ бомбардировать Советский Союз. А через два часа заявил журналистам, что это была «slip of pen» - всего лишь описка, оговорка. В общем, тенденция, как говорится, намечается…