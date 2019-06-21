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Андрей Турапин
21 Июня, 2019 08:25

В Тбилиси против демонстрантов применили водомёты

Тбилиси: водомёты против демонстрантов.
Источник: unian.net
#протесты

#Грузия

#водометы
Тбилиси, 21 Июня - DIXINEWS.

Именно подобным образом полиция решила охладить особо горячие грузинские головы, устроившие протестные митинг у здания Парламента. Об этом рассказал телеканал «Рустави».

Протестанты требовали отставки нынешнего спикера Парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и проведения парламентских выборов до срока.

До этого приходили сообщения, что сотрудники правоохранительных органов применяли слезоточивый газ и резиновые пули. Это принесло результат: на какое-то время протестующие были оттеснены от здания Парламента. Но ненадолго.

В официальном релизе МВД Грузии говорится, что правоохранители дадут правовую оценку каждой попытке проникновения в здание Парламента и организации массовых беспорядков в целом. Будет тщательно рассмотрен каждый случай преступления или правонарушения.

Как сообщается в Министерстве здравоохранения Грузии, всего в результате беспорядков и стычек с полицейскими подразделениями за медицинской помощью обратились 52 человека. Из них 38 представителей правоохранительных органов и 14 гражданских лиц.

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