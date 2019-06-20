На Украине зафиксировали провал евротура Зеленского

Об этом категорично высказался Дмитрий Спивак, руководитель платформы «Национальная стратегия развития», в эфире телеканала NewsOne. По его словам, рабочая поездка президента Украины в Германию и Францию не достигла цели.

По мнению Спивака, Зеленский не учитывает те сигналы, которые ему подают с Запада. По словам политика, и Президент Франции Эммануэль Макрон и Канцлер Германии Ангела Меркель давно уже переориентировались на восстановление отношений с Россией, и теперешняя риторика Зеленского при общении с ними не приемлема.

Спивак утверждает, что все последние месседжи, отправленные из Европы Киеву, можно перевести с цивилизованного языка дипломатии как «парни, Европа поменяла политический тренд».

Поездка во Францию и Германию проходила 17-18 июня и носила официальный характер. В ходе неё Зеленский обсуждал с главами государств дальнейшее развитие нормандского формата.