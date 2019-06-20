Общество

Виктория Грей
20 Июня, 2019 15:35

Детские пособия в России будут увеличены

Семья.
Источник: Globalcentermilan.com
#дети

#семьи

#пособие
Москва, 20 Июня - DIXINEWS.

Это анонсировал президент страны. Прямая линия с главой государства проходит сегодня, 20 июня.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин заявил о повышении детских пособий в 2020 году.

Недавно для семей, где родился первый и второй ребёнок ввели новое пособие, сумма которого составляет прожиточный минимум для ребёнка согласно региону проживания семьи. Это примерно 11 000 рублей. Получить такую поддержку могут семьи, где доход на человека составляет полтора прожиточных минимума и меньше.

В следующем году такую меру планируют распространить на семьи, в которых доход составляет два прожиточных минимума на человека.

Также увеличится детское пособие, которое на данный момент составляет 50 рублей, до прожиточного минимума ребёнка. Сейчас решается вопрос по доходу в этих семьях (1,5 или 2 прожиточных минимума).

Президент добавил, что доля семей, на которых распространят эту меру поддержки, составит почти 70%.

Будет поддержка и регионам, где есть проблемы с демографией. Таковых сейчас 65. Там в планах выплачивать прожиточный минимум на ребёнка тем семьям, где трое детей.

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