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Виктория Грей
20 Июня, 2019 14:45
Путин сообщил о потерях Россией с момента введения санкций
Владимир Путин.
Источник: Zondnews.ru
Москва, 20 Июня - DIXINEWS.
Цифры он озвучил в ходе прямой линии. Евросоюз потерял почти в пять раз больше.
С момента введения санкций против России в 2014 году, страна потеряла 50 миллиардов долларов, тогда как потери Евросоюза составили 240 миллиардов долларов, сказал президент.
Такие данные глава государства привёл, отвечая на вопрос, даст ли что-то отмена санкций экономике России.
«Ну смотрите. По экспертным данным, в результате всех этих рестрикций, ограничений Россия за эти годы, начиная с 2014 года где-то, недополучили около 50 миллиардов долларов, а Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов, США - 17 миллиардов долларов, у нас с ними небольшой торговый оборот, Япония - 27 миллиардов долларов», - ответил Владимир Путин.
Также президент России нашёл в этом и положительные стороны, рассказав о том, что «мы должны были и мы сделали, включили мозги по поводу того, что и как нам нужно делать в высокотехнологичных секторах экономики». Отныне в России развиваются те направления, где раньше мы были некомпетентны.
В пример были приведены морское двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроения.
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