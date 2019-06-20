Путин сообщил о потерях Россией с момента введения санкций

Цифры он озвучил в ходе прямой линии. Евросоюз потерял почти в пять раз больше.

С момента введения санкций против России в 2014 году, страна потеряла 50 миллиардов долларов, тогда как потери Евросоюза составили 240 миллиардов долларов, сказал президент.

Такие данные глава государства привёл, отвечая на вопрос, даст ли что-то отмена санкций экономике России.

«Ну смотрите. По экспертным данным, в результате всех этих рестрикций, ограничений Россия за эти годы, начиная с 2014 года где-то, недополучили около 50 миллиардов долларов, а Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов, США - 17 миллиардов долларов, у нас с ними небольшой торговый оборот, Япония - 27 миллиардов долларов», - ответил Владимир Путин.

Также президент России нашёл в этом и положительные стороны, рассказав о том, что «мы должны были и мы сделали, включили мозги по поводу того, что и как нам нужно делать в высокотехнологичных секторах экономики». Отныне в России развиваются те направления, где раньше мы были некомпетентны.

В пример были приведены морское двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроения.