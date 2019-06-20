Власть

Виктория Грей
20 Июня, 2019 14:45

Путин сообщил о потерях Россией с момента введения санкций

Владимир Путин.
Источник: Zondnews.ru
#санкции

#потери

#Путин
Москва, 20 Июня - DIXINEWS.

Цифры он озвучил в ходе прямой линии. Евросоюз потерял почти в пять раз больше.

С момента введения санкций против России в 2014 году, страна потеряла 50 миллиардов долларов, тогда как потери Евросоюза составили 240 миллиардов долларов, сказал президент.

Такие данные глава государства привёл, отвечая на вопрос, даст ли что-то отмена санкций экономике России.

«Ну смотрите. По экспертным данным, в результате всех этих рестрикций, ограничений Россия за эти годы, начиная с 2014 года где-то, недополучили около 50 миллиардов долларов, а Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов, США - 17 миллиардов долларов, у нас с ними небольшой торговый оборот, Япония - 27 миллиардов долларов», - ответил Владимир Путин.

Также президент России нашёл в этом и положительные стороны, рассказав о том, что «мы должны были и мы сделали, включили мозги по поводу того, что и как нам нужно делать в высокотехнологичных секторах экономики». Отныне в России развиваются те направления, где раньше мы были некомпетентны.

В пример были приведены морское двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроения.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Турцию накажут санкциями за покупку комплексов С-400
Зеленский думкой богатеет
Знаменитую актрису приговорили к тюрьме после встречи с Путиным
Читайте в рубрике:
Зеленский подвергся критике за бездействие в отношении Ангелы Меркель
Дональд Трамп: экономика Америки обвалится
Из-за Голунова лишились погон два генерала МВД


Загрузка...
Ресторанный скандал: жена Нетаньяху заплатит 15 тысяч долларов
"Прямая линия": россияне предпочитают звонить с вопросами
"Одноразовые" диверсанты СБУ сдали своих кураторов
На Голанах появился знак "Рамат-Трамп"
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономические туры чиновников в регионы: перспективы развития
Москва, 20 Июня, 15:35.
Детские пособия в России будут увеличены
Казань, 20 Июня, 14:50.
Каршеринг в Казани: драйв без колёс
Москва, 20 Июня, 14:45.
Путин сообщил о потерях Россией с момента введения санкций
Казань, 20 Июня, 13:30.
«Уйти и не вернуться» в Татарстане
Казань, 20 Июня, 12:50.
Большое Казанское кольцо обойдётся казне в 2,3 миллиарда
Москва, 20 Июня, 12:30.
Младший Алибасов лишился наследства отца
Москва, 20 Июня, 10:30.
Для российских автомобилистов, возможно, появится новый штраф
Москва, 20 Июня, 10:10.
В России будут пересчитаны тарифы на отопление
Казань, 20 Июня, 09:30.
Эльбрус покорился бизнес-омбудсмену из Татарстана
Красноярск, 20 Июня, 07:45.
В Красноярске начали строить новое здание суда
Москва, 19 Июня, 21:09.
Социально ориентированные компании получат скидку в 3,1 миллиарда рублей





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия