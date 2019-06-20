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Виктория Грей
20 Июня, 2019 12:30
Младший Алибасов лишился наследства отца
Бари Алибасов - младший.
Источник: Sreda59.ru
Москва, 20 Июня - DIXINEWS.
Так решил сам продюсер. Он сделал выводы исходя из заявлений сына.
Давая интервью Андрею Малахову для программы «Прямой эфир» бари Алибасов сообщил, что намеревается лишить своего сына Бари Алибасова – младшего наследства.
Такие выводы он сделал после того, как сын артиста пришёл к нему и поднял вопрос о разделе имущества и доходов. После чего Алибасов – старший пришёл к выводу, что сыну ничего не достанется.
Бари Алибасов также отметил, что в юности никогда не обращался за помощью к родителям, а только старался экономить.
Напомним, 4 июня Бари Алибасов попал в отделение токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Н. Склифосовского после того, как дома случайно выпил жидкость для прочистки труб, перепутав её с соком. У продюсера обнаружили ожог пищевода четвёртой степени, ожоги желудка и дыхательных путей.
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