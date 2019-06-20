Младший Алибасов лишился наследства отца

Так решил сам продюсер. Он сделал выводы исходя из заявлений сына.

Давая интервью Андрею Малахову для программы «Прямой эфир» бари Алибасов сообщил, что намеревается лишить своего сына Бари Алибасова – младшего наследства.

Такие выводы он сделал после того, как сын артиста пришёл к нему и поднял вопрос о разделе имущества и доходов. После чего Алибасов – старший пришёл к выводу, что сыну ничего не достанется.

Бари Алибасов также отметил, что в юности никогда не обращался за помощью к родителям, а только старался экономить.

Напомним, 4 июня Бари Алибасов попал в отделение токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Н. Склифосовского после того, как дома случайно выпил жидкость для прочистки труб, перепутав её с соком. У продюсера обнаружили ожог пищевода четвёртой степени, ожоги желудка и дыхательных путей.