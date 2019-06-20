Шоу-бизнес

Виктория Грей
20 Июня, 2019 12:30

Младший Алибасов лишился наследства отца

Бари Алибасов - младший.
Источник: Sreda59.ru
#наследство

#сын

#Алибасов
Москва, 20 Июня - DIXINEWS.

Так решил сам продюсер. Он сделал выводы исходя из заявлений сына.

Давая интервью Андрею Малахову для программы «Прямой эфир» бари Алибасов сообщил, что намеревается лишить своего сына Бари Алибасова – младшего наследства.

Такие выводы он сделал после того, как сын артиста пришёл к нему и поднял вопрос о разделе имущества и доходов. После чего Алибасов – старший пришёл к выводу, что сыну ничего не достанется.

Бари Алибасов также отметил, что в юности никогда не обращался за помощью к родителям, а только старался экономить.

Напомним, 4 июня Бари Алибасов попал в отделение токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Н. Склифосовского после того, как дома случайно выпил жидкость для прочистки труб, перепутав её с соком. У продюсера обнаружили ожог пищевода четвёртой степени, ожоги желудка и дыхательных путей.

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