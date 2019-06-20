Общество

Виктория Грей
20 Июня, 2019 10:30

Для российских автомобилистов, возможно, появится новый штраф

Платная дорога в России.
Источник: Zr.ru
#штраф

#платныедороги

#автомобилисты
Москва, 20 Июня - DIXINEWS.

Власти намерены штрафовать водителей за пользование платной дорогой. Но только в том случае, если водитель не заплатил.

Правительство Российской Федерации планирует ввести штраф до 2,5 тысяч рублей для водителей, которые, не заплатив, ездят по платной дороге, сообщают РИА Новости.

На данный момент, чтобы проехать по такой дороге, водителю необходимо сделать остановку на специальном пункте оплаты проезда. Но возведение таких постов обходится очень дорого и компенсируется за счёт завышенного тарифа на проезд. Поэтому, чиновники хотят использовать систему «свободный поток» с постоплатой, что позволит разгрузить дороги.

В том случае, если гражданин не произвёл оплату, он попадает под административное правонарушение, а соответственно и под штраф.

Собранные средства предлагается зачислять в бюджеты регионов.

В настоящий момент в России действуют платные дороги в Калужской, Новгородской, Воронежской Липецкой, Ленинградской, Псковской, Рязанской, Тверской, Тульской и Московской областях, а также в Санкт-Петербурге и Республике Удмуртия.

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