В России будут пересчитаны тарифы на отопление

Больше всего будут платить жители нижних этажей. Изменения вступят в силу в 2020 году.

В следующем году вступит в силу изменения по нормативам отопления. Они будут зависеть от этажности. Значительно тариф повысится для владельцев квартир, которые проживают с первого по четвёртый этажи. Об этом сообщил член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.

Также Гладких отметил, что такие тарифы должны были внести ещё в 2016 году. Чиновник считает, что вопрос необходимо передать властям регионов, а дальше они решат менять тариф или нет.

Ранее в России запретили повышать цены на услуги ЖКХ выше уровня инфляции.