ЖКХ

Виктория Грей
20 Июня, 2019 10:10

В России будут пересчитаны тарифы на отопление

Квитанция за отопление.
Источник: Dengi.ua
#тариф

#отопление

#этажность
Москва, 20 Июня - DIXINEWS.

Больше всего будут платить жители нижних этажей. Изменения вступят в силу в 2020 году.

В следующем году вступит в силу изменения по нормативам отопления. Они будут зависеть от этажности. Значительно тариф повысится для владельцев квартир, которые проживают с первого по четвёртый этажи. Об этом сообщил член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.

Также Гладких отметил, что такие тарифы должны были внести ещё в 2016 году. Чиновник считает, что вопрос необходимо передать властям регионов, а дальше они решат менять тариф или нет.

Ранее в России запретили повышать цены на услуги ЖКХ выше уровня инфляции.

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