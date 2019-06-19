Специалисты компании «БелИнтерФлоу» провели партнёрский аудит

Ведущие специалисты компании «БелИнтерФлоу» посетили производство мирового лидера – изготовителя компрессорного оборудования, компанию HOWDEN TURBO GmbH (Германия).

Визит на завод, размещающий у себя большой высокотехнологичный заказ – стандартная практика для специалистов «БелИнтерФлоу». В ходе такой инспекционной поездки ими не просто осматриваются производственные мощности, на которых будет изготавливаться оборудование заказчика, также оценивается культура производства, качество используемого сырья, оборудования и наличие необходимых для производства материалов.

По словам начальника отела продаж компании «БелИнтерФлоу» Вячеслава Таирова, анализ производства завода-изготовителя в очередной раз показал, что размещенное в заказ оборудование будет изготовлено с применением самых передовых технологий и оборудования. Производство компрессора идет в полном соответствии с утверждённым графиком, все необходимые комплектующие закуплены, используемое сырье и материалы полностью соответствует высоким стандартам качества поставляемого оборудования.

Особого внимания заслуживает высокое качество сварки рабочего колеса компрессора, толщина лопаток которого составляет не менее 15 мм, деталь имеет сложную изогнутую форму. Подобная конструкция специально разработана и запроектирована под сложные условия эксплуатации, способна выдержать высокие нагрузки и напряжения.

Таким образом, HOWDEN TURBO GmbH в очередной раз подтвердила свою репутацию высокопрофессионального, надёжного партнёра.