Промышленность

Андрей Турапин
19 Июня, 2019 15:59

Специалисты компании «БелИнтерФлоу» провели партнёрский аудит

Компания HOWDEN TURBO GmbH.
Источник: ИА DixiNews
#БелИнтерФлоу

#производство

#оборудование

#HOWDEN TURBO

#компрессоры
Москва, 19 Июня - DIXINEWS.

Ведущие специалисты компании «БелИнтерФлоу» посетили производство мирового лидера – изготовителя компрессорного оборудования, компанию HOWDEN TURBO GmbH (Германия).

Визит на завод, размещающий у себя большой высокотехнологичный заказ – стандартная практика для специалистов «БелИнтерФлоу». В ходе такой инспекционной поездки ими не просто осматриваются производственные мощности, на которых будет изготавливаться оборудование заказчика, также оценивается культура производства, качество используемого сырья, оборудования и наличие необходимых для производства материалов.

По словам начальника отела продаж компании «БелИнтерФлоу» Вячеслава Таирова, анализ производства завода-изготовителя в очередной раз показал, что размещенное в заказ оборудование будет изготовлено с применением самых передовых технологий и оборудования. Производство компрессора идет в полном соответствии с утверждённым графиком, все необходимые комплектующие закуплены, используемое сырье и материалы полностью соответствует высоким стандартам качества поставляемого оборудования.

Особого внимания заслуживает высокое качество сварки рабочего колеса компрессора, толщина лопаток которого составляет не менее 15 мм, деталь имеет сложную изогнутую форму. Подобная конструкция специально разработана и запроектирована под сложные условия эксплуатации, способна выдержать высокие нагрузки и напряжения.

Таким образом, HOWDEN TURBO GmbH в очередной раз подтвердила свою репутацию высокопрофессионального, надёжного партнёра.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
«БелИнтерФлоу»: бизнес с человеческим лицом
Импортозамещение в Российской промышленности - реальность или вымысел?
Стало известно, когда Россия покинет нефтяной рынок
Читайте в рубрике:
Виновники в хищении и загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" арестованы.
«Северный поток-2» избавился от недоброжелателей
Петру Степановичу Белькову продлён срок полномочий директора ЗАО Птицефабрика «Чайковская»


Загрузка...
"Одноразовые" диверсанты СБУ сдали своих кураторов
Ресторанный скандал: жена Нетаньяху заплатит 15 тысяч долларов
На Голанах появился знак "Рамат-Трамп"
Сотрудников МВД, задержавших Голунова, проверяет Следком
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Социально ориентированные компании получат скидку в 3,1 миллиарда рублей
Казань, 19 Июня, 20:28.
Министр образования РТ дал оценку ЕГЭ
Москва, 19 Июня, 20:16.
10 тысяч квадратов казённой недвижимости продано на прошлой неделе
Москва, 19 Июня, 19:05.
Московская биржа выплатила акционерам дивиденды за 2018 год
Москва, 19 Июня, 18:09.
Москва представила инвестиционные инновации на Arabia Expo 2019
Москва, 19 Июня, 17:04.
В Москве начали продавать городское имущество без объявления цены
Санкт-Петербург, 19 Июня, 16:25.
Спикер ЗакС Макаров отбирает детей у мужа своей любовницы, пользуясь служебными полномочиями
Москва, 19 Июня, 15:59.
Специалисты компании «БелИнтерФлоу» провели партнёрский аудит
Москва, 19 Июня, 15:20.
Глушаков попрощался со «Спартаком»
Киев, 19 Июня, 14:45.
В Киеве умер Дмитрий Тымчук
Берлин, 19 Июня, 13:30.
Зеленский подвергся критике за бездействие в отношении Ангелы Меркель
Москва, 19 Июня, 13:00.
Масштабные обыски прошли в семи регионах России





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия