Глушаков попрощался со «Спартаком»

Но выразил надежду, что вернётся в клуб. Контракт расторгнут по согласию обоих сторон.

Футбольный клуб «Спартак» расторг договор с полузащитником Денисом Глушаковым, сообщается на сайте московского клуба.

Контракт хавбэка с клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года, но по обоюдному согласию стороны разошлись в этом году.

В ФК «Спартак» Глушаков перешёл из «Локомотива» в 2013 году. С московской командой он стал чемпионом России сезона 2016/17 и обладателем Суперкубка России в 2017 году.

В сезоне 2018/19 он сыграл в 18 матчах РПЛ, в которых забил 3 гола.

В свою очередь полузащитник опубликовал пост в Instagram, в котором не исключил того, что когда-нибудь вернётся в ряды красно-белых:

«Дорогие болельщики, настало время сказать до свидания. Не хочу с вами прощаться, потому что я надеюсь и мечтаю однажды вернуться в «Спартак». В качестве тренера, менеджера – не знаю. Может, и игроком ещё вернусь. Я вас очень сильно люблю. Спасибо вам большое за поддержку. Спасибо, что все годы были с командой. Спасибо, что праздновали вместе незабываемые мгновения чемпионского сезона. Я ухожу ради «Спартака». Понимаю, что это все не утихнет, если я останусь. Для меня важнее «Спартак», чем моё будущее. Я не пропаду, буду играть в футбол, но не знаю, где именно, в какой команде. Так будет лучше для всех».