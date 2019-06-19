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Виктория Грей
19 Июня, 2019 14:45
В Киеве умер Дмитрий Тымчук
Дмитрий Тымчук.
Источник: Dialog.ua
Киев, 19 Июня - DIXINEWS.
Он занимал пост депутата Верховной рады. Его нашли с огнестрелом в голове.
Член коллегии МВД Антон Геращенко написал в своём Twitter о гибели депутата Верховной рады Украины от фракции «Народный Фронт» Дмитрия Тымчука.
Также Геращенко отметил, что несчастный случай произошёл во время чистки наградного оружия. Тело депутата обнаружили с огнестрельным ранением в голове.
В МВД смерть депутата подтвердили. Также в ведомстве отметили, что на данный момент ведётся следствие, проверяются все версии, в том числе и убийство.
Пистолет, из которого произошёл выстрел, был обнаружен на месте происшествия.
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