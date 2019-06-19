В Киеве умер Дмитрий Тымчук

Он занимал пост депутата Верховной рады. Его нашли с огнестрелом в голове.

Член коллегии МВД Антон Геращенко написал в своём Twitter о гибели депутата Верховной рады Украины от фракции «Народный Фронт» Дмитрия Тымчука.

Также Геращенко отметил, что несчастный случай произошёл во время чистки наградного оружия. Тело депутата обнаружили с огнестрельным ранением в голове.

В МВД смерть депутата подтвердили. Также в ведомстве отметили, что на данный момент ведётся следствие, проверяются все версии, в том числе и убийство.

Пистолет, из которого произошёл выстрел, был обнаружен на месте происшествия.