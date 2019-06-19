Зеленский подвергся критике за бездействие в отношении Ангелы Меркель

Канцлеру Германии стало плохо на встрече с главой Украины. Президент Украины высказал свою точку зрения по этому поводу.

Телеведущая Ольга Скабеева написала в своём Instagram о том, что её очень удивило, что Владимир Зеленский просто стоял рядом и ничего не предпринял, когда канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо на красной дорожке. Она считает, что мог отвести её в тень, предложить воды и вызвать врачей

«Простейший шаг приличного человека (было бы по-мужски и красиво). А он не смог догадаться», – написала Скабеева.

Также прокомментировал ситуацию Олег Ляшко, лидер «Радикальной партии» в эфире телеканала «112 Украина».

«Когда на твоих глазах женщине становится плохо, ты должен оказать помощь», - сказал Ляшко. «Стоять и делать вид, что ты не видишь, что женщине плохо - не по-мужски».

В свою очередь Владимир Зеленский не мог не ответить на критику и высказался в свою защиту

- Я стоял рядом с ней, и поверьте мне, она была в безопасности.

Отметим, что у Ангелы Меркель ухудшилось состояние здоровья во время приветствия в Берлине. Её начало колотить, при этом она несколько раз сменила положение рук, чтобы унять дрожь. Позже канцлер пояснила, что причиной этому послужило обезвоживание. Она выпила несколько бутылок воды и почувствовала себя легче.