Масштабные обыски прошли в семи регионах России

Речь идёт о финансировании «Исламского государства» (организации, запрещённой в РФ). Пока правоохранителями задержаны два подозреваемых.

Как сообщают официальные представители Следственного комитета, под подозрение попали Москва и Московская область, Астраханская область, Красноярский край, Ханта-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан и Ставропольский край. Везде прошли следственные мероприятия.

По данным следствия, в период с 2014 по 2017 год выходцы из России – члены ИГ – с территории Сирии организовали каналы финансирования террористической группировки. Деньги собирали посредством платёжных систем и чрез карты банков, а также наличность доставлялась на территорию Сирийской Арабской Республики на территорию, контролируемую боевиками ИГ.

В итоге, более чем 200 лиц из шести округов профинансировали террористов на сумму более 8 млн рублей. В ходе мероприятий задержаны двое, Следственный комитет будет ходатайствовать об их аресте.