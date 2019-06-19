Жителям России посоветовали напитки в жару

От обезвоживания спасут вода и чай. Газированные лимонады пить не советуют.

Сотрудники Роскачества рассказали, как правильно выбрать прохладительные напитки в период жаркой погоды. Они не советуют газированные напитки с высоким содержанием сахара, сообщает пресс-служба ведомства.

Чтобы избежать обезвоживания организма, эксперты рекомендуют употреблять больше чая и питьевой воды, при этом подойдёт как минеральная, так и простая вода. Также отмечается, что в стеклянных бутылках вода дольше сохраняет вои полезные свойства.

«Отечественная вода ничем не уступает по своему составу зарубежным образцам, а зачастую превосходит их в качестве», — отмечают в Роскачестве.

Если гражданин предпочёл воде или чаю квас, важно не перепутать его с газированным напитком со вкусом кваса. Следует выбирать продукт, сделанный по ГОСТу - без красителей, подсластителей и усилителей вкуса.

Специалисты запрещают пить в жару лимонады, особенно в большом количестве. Ведь в большинстве из них содержится от 80 до 100 граммов сахара.