Турцию накажут санкциями за покупку комплексов С-400

В Администрации Трампа готовят сразу три санкционных пакета против вроде бы дружественной им Турции. Это реакция на покупку Анкарой российский систем ПВО С-400.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что санкции могут вступить в силу уже в июне. По мнению аналитиков Агентства, эти санкции могут расшатать экономику Турции. Пока же предлагаемые пакеты анализируются чиновниками сразу трёх ведомств: Совета Национальной безопасности, Госдепартамента и Министерства финансов.

Bloomberg поясняет, что под санкции попадут сразу несколько компаний из оборонного сектора Турции. Подобными санкциями США уже обложили всех, кто ведёт бизнес с Россией. Такая мера полностью закроет для турецкого бизнеса возможность покупать американскую продукцию, а также торговать своей в США.

Ранее президент Турции заявил, что не намерен отказываться от сделки с Россией по С-400 даже при давлении со стороны США. По его словам, первые комплексы ПВО поступят в страну уже в июле.