Общество

Андрей Турапин
19 Июня, 2019 10:31

Заданиям ЕГЭ и ОГУ придадут индивидуальность

Школьники сдают ЕГЭ.
Источник: Учисьучись.рф
#ЕГЭ

#ОГЭ

#Правительство
Москва, 19 Июня - DIXINEWS.

К такому решению пришло Правительство России. Оно прописано в докладе об образовательной политике, представленному Правительством Федеральному собранию.

Главной задачей назван перевод ЕГЭ и ОГЭ полностью в компьютерную форму. Таким образом индивидуальные варианты контрольных вопросов будут генерироваться автоматически.

Правительство считает, что таким образом будет решена проблема списываний на экзаменах, соответственно, уменьшится поток критики на саму систему ЕГЭ. Этот же подход, считают специалисты, может быть применён при проведении школьных олимпиад по различным предметам.

Как подчеркнул Тимур Садыков, заведующий лабораторией искусственного интеллекта, бизнес-аналитики и нейротехнологий ВЭУ им. Г.В. Плеханова, действующая ныне модель сдачи экзаменов имеет много уязвимых мест. Бланки, гелевые ручки, последующие сканирования результатов должны уйти в прошлое. Будущее – за полностью компьютеризированным процессом.

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