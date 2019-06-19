Андрей Малахов пообщался с Бари Алибасовым после отравления

Продюсер дал первое интервью после пережитого. С острым отравлением Алибасов попал в реанимацию 4 июня.

Бари Алибасова навестил ведущий программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» Андрей Малахов. Продюсер впервые поделился состоянием, которое чувствовал во время медикаментозного сна.

«Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я всё время был связан. Руки связаны, ноги связаны, всё болит», — рассказал композитор Малахову.

Напомним, Бари Алибасов попал в реанимацию 4 июня после того, как дома случайно выпил жидкость для прочистки труб, перепутав её с соком. У продюсера обнаружили ожог пищевода четвёртой степени, ожоги желудка и дыхательных путей.

После выхода из медикаментозного сна (11 июня), артист частично потерял память, а также путался во времени.

В планах семьи Алибасовых, отправить музыканта на восстановление в Казахстан, куда его пригласили высокопоставленные лица.