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Андрей Турапин
19 Июня, 2019 09:18
Российский мультфильм заинтересовал западные телеканалы
Кадр из мультфильма «Простоквашино».
Источник: moe-kursk.ru
Москва, 19 Июня - DIXINEWS.
Это уже не первый мультик из России, который сумел покорить западного и восточного зрителя.
Новостью, что «Простоквашино» вызвало интерес у иностранных телеканалов, поделилась Елена Слащёва, председатель правления киностудии «Союзмультфильм».
Адаптивный английский вариант картины предложили зрителю во Франции, где в Анси проходил Международный фестиваль анимационного кино. Дядя Фёдор с друзьями вызвали интерес у цифровых площадок телеканалов Италии, Германии, Швеции, Финляндии Кореи и Китая. Сразу по завершении работы над сериями первого сезона «Союзмультфильм» планирует перейти к коммерческим переговорам с партнёрами.
До этого в Книгу рекордов Гиннесса вошел наш мультфильм «Маша и Медведь». Серия «Маша плюс каша» стал мировым рекордсменом среди мультфильмов, собравшим на YouTube 3,4 миллиарда просмотров. Мультфильм «Маша и Медведь» стал единственным мультиком в пятёрке самого популярного контента сервиса.
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