Общество

Андрей Турапин
19 Июня, 2019 09:18

Российский мультфильм заинтересовал западные телеканалы

Кадр из мультфильма «Простоквашино».
Источник: moe-kursk.ru
#мультфильм

#Простоквашино

#Запад
Москва, 19 Июня - DIXINEWS.

Это уже не первый мультик из России, который сумел покорить западного и восточного зрителя.

Новостью, что «Простоквашино» вызвало интерес у иностранных телеканалов, поделилась Елена Слащёва, председатель правления киностудии «Союзмультфильм».

Адаптивный английский вариант картины предложили зрителю во Франции, где в Анси проходил Международный фестиваль анимационного кино. Дядя Фёдор с друзьями вызвали интерес у цифровых площадок телеканалов Италии, Германии, Швеции, Финляндии Кореи и Китая. Сразу по завершении работы над сериями первого сезона «Союзмультфильм» планирует перейти к коммерческим переговорам с партнёрами.

До этого в Книгу рекордов Гиннесса вошел наш мультфильм «Маша и Медведь». Серия «Маша плюс каша» стал мировым рекордсменом среди мультфильмов, собравшим на YouTube 3,4 миллиарда просмотров. Мультфильм «Маша и Медведь» стал единственным мультиком в пятёрке самого популярного контента сервиса.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Захарова пожаловалась финским журналистам, что Запад обманул Россию
Владельцев портала "Фонтанка.ру" заподозрили в заигрывании с Западом
«Союзмультфильм» ответил на критику Успенского о новой серии «Простоквашино»
Читайте в рубрике:
Заданиям ЕГЭ и ОГУ придадут индивидуальность
Рейтинг или антирейтинг? Названы самые дорогие землевладения России
После обращений россиян в дело вступил Следственный комитет


Загрузка...
Сотрудников МВД, задержавших Голунова, проверяет Следком
На Голанах появился знак "Рамат-Трамп"
Праздник вместо протеста: кризис в Молдавии рассасывается бескровно
Вместо звонка от иранцев Трамп получает новые скандалы
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турцию накажут санкциями за покупку комплексов С-400
Казань, 19 Июня, 11:10.
Отставному мэру Бугульмы продлили арест
Москва, 19 Июня, 10:31.
Заданиям ЕГЭ и ОГУ придадут индивидуальность
Казань, 19 Июня, 10:25.
Казань осталась без Главного архитектора
Москва, 19 Июня, 10:20.
Андрей Малахов пообщался с Бари Алибасовым после отравления
Москва, 19 Июня, 09:18.
Российский мультфильм заинтересовал западные телеканалы
Москва, 19 Июня, 09:10.
Росстат: на 17,5% выросли оптовые цены на бензин
Киев, 19 Июня, 08:35.
В «Нафтогазе» придумали «запасной план» по транзиту российского газа
Самара, 18 Июня, 21:45.
Дело о хищении средств ТОАЗом проходит в суде Тольятти
Пермь, 18 Июня, 21:22.
За массовое отравление школьников предприниматель из Перми заплатит всего 8 тысяч рублей штрафа
Москва, 18 Июня, 20:31.
30 поездов "Москва" запустили в столичном метро с начала года
Волгоград, 18 Июня, 20:10.
МЧС объявило чрезвычайную пожароопасность в Волгоградской области





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия