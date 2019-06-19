Российский мультфильм заинтересовал западные телеканалы

Это уже не первый мультик из России, который сумел покорить западного и восточного зрителя.

Новостью, что «Простоквашино» вызвало интерес у иностранных телеканалов, поделилась Елена Слащёва, председатель правления киностудии «Союзмультфильм».

Адаптивный английский вариант картины предложили зрителю во Франции, где в Анси проходил Международный фестиваль анимационного кино. Дядя Фёдор с друзьями вызвали интерес у цифровых площадок телеканалов Италии, Германии, Швеции, Финляндии Кореи и Китая. Сразу по завершении работы над сериями первого сезона «Союзмультфильм» планирует перейти к коммерческим переговорам с партнёрами.

До этого в Книгу рекордов Гиннесса вошел наш мультфильм «Маша и Медведь». Серия «Маша плюс каша» стал мировым рекордсменом среди мультфильмов, собравшим на YouTube 3,4 миллиарда просмотров. Мультфильм «Маша и Медведь» стал единственным мультиком в пятёрке самого популярного контента сервиса.