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Андрей Турапин
19 Июня, 2019 09:10
Росстат: на 17,5% выросли оптовые цены на бензин
Мужчина заправляет свой автомобиль.
Источник: Nur.kz
Москва, 19 Июня - DIXINEWS.
Производители после февральского (4,1%) и мартовского (4%) снижений цен в мае подняли их сразу на 17,5%. Росстат сообщил об этом на своём официальном сайте.
При этом розничные цены после мартовского снижения (0,1%) и апрельской стабильности поднялись в мае на 0,3%.
В понедельник, 17 июня, прошло сообщение о том, что в Сибири и на Дальнем Востоке на некоторых бензоколонках зафиксировано резкое подорожание топлива. Антимонопольная служба и Министерство энергетики по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева приступили к процедуре проверки.
По мнению Ильи Джуса, официального представителя вице-премьера Дмитрия Козака, который курирует вопросы ТЭК, это «…факты, носящие единичный характер». Подорожание касалось лишь независимых АЗС, а общий рост цен отражает в целом ситуацию с топливом на мировых рынках.
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