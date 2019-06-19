Росстат: на 17,5% выросли оптовые цены на бензин

Производители после февральского (4,1%) и мартовского (4%) снижений цен в мае подняли их сразу на 17,5%. Росстат сообщил об этом на своём официальном сайте.

При этом розничные цены после мартовского снижения (0,1%) и апрельской стабильности поднялись в мае на 0,3%.

В понедельник, 17 июня, прошло сообщение о том, что в Сибири и на Дальнем Востоке на некоторых бензоколонках зафиксировано резкое подорожание топлива. Антимонопольная служба и Министерство энергетики по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева приступили к процедуре проверки.

По мнению Ильи Джуса, официального представителя вице-премьера Дмитрия Козака, который курирует вопросы ТЭК, это «…факты, носящие единичный характер». Подорожание касалось лишь независимых АЗС, а общий рост цен отражает в целом ситуацию с топливом на мировых рынках.