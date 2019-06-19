В «Нафтогазе» придумали «запасной план» по транзиту российского газа

Очередной креатив от украинского «Нафтогаза», по мнению последнего, решит проблему с транзитным контрактом. Газпром в сомнениях.

Идея «Нафтогаза» состоит в том, чтобы российский концерн передавал ему определённый объём газа на границе, а там уж «Нафтогаз» самостоятельно транспортировал его до своих западных рубежей под личную ответственность и передавал по цепочке аналогичный объём уже своим партнёрам по ЕС: Словакии, Румынии, Польше и Венгрии.

Такую мысль высказал в ставшем уже традиционной площадкой для общения украинских политиков и бизнесменов Facebook’е Юрий Витренко, исполнительный директор «Нафтогаза», назвав её, правда, «запасным планом». На тот случай, если попытки разделить функции продавца газа и оператора газотранспортной системы Украины до конца года так и не удастся.

Эта идея стала ответом главе юридического департамента газового гиганта Сергею Кузнецу на его высказывание о том, что Украина ещё не имеет тех институтов, которые могли бы цивилизованно выполнять функции регулятора или транспортного оператора, к которым Газпром привык, работа с европейскими партнёрами. Не имея ясного понимания, кто твой контрагент, невозможно определить будущее контракта на транзит газа, пояснил С. Кузнец.