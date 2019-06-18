Общество

Виктория Грей
18 Июня, 2019 16:15

Рейтинг или антирейтинг? Названы самые дорогие землевладения России

Forbes назвал самые дорогие землевладения РФ.
Источник: rbk.ru
#Forbes

#рейтинг

#землевладение
Москва, 18 Июня - DIXINEWS.

Официальные цифры бросают в дрожь даже адептов Навального. Восемь миллионов гектаров российских земель принадлежат всего лишь 20 крупным собственникам!

Общая стоимость этих землевладений оценивается экспертами примерно в 470 млрд. рублей. Кто же они, эти латифундисты-миллиардеры?

Первое место прочно удерживает – неожиданно, не правда ли? – компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачёва», детище отца бывшего сельхозминистра России Александра Ткачёва, заключает Forbes. Комплекс владеет 649 тыс. га на территории Краснодарского и Ставропольского краёв (ещё один сюрприз), а также в Ростовской области, Республике Адыгея, и всё это добро оценивается в 68,5 млрд. руб. В компанию входит 60 предприятий животноводства, растениеводства и садоводства.

Несколько уступает ему агрокомплекс «Степь», находящийся во владении Владимира Евтушенко. Его оценивают в 45,6 млрд. руб. Это 412 тыс. га земель, расположенных в трёх регионах.

Третье место заняли Виктор и Александр Линники со своим «Мираторгом». Им принадлежит 1 млн. га стоимостью 45 млрд. руб.

В «призёры» не вошли, но задержались в пятёрке лидеров Игорь Худокормов (892 тыс. га, 39, 4 млрд. руб) и Андрей Коровайко (концерн «Покровский», 240 тыс. га, 31,2 млрд. руб).

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