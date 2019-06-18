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Андрей Турапин
18 Июня, 2019 15:20

Недовольство пассажиров притормозило рейс Новосибирск-Паттайя

Boeing авиакомпании AZUR Air.
Источник: Fotokto.ru
#пассажиры

#авиарейс

#задержка
Новосибирск, 18 Июня - DIXINEWS.

Каскадные отказы в самолётах самых различных авиакомпаний вызывают эффект истерии у пассажиров. На этот раз не повезло пассажирам из Новосибирска.

Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

По ее словам, вылет чартера авиакомпании AZUR Air из Толмачево в Утапао должен был состояться в понедельник в 22.00 (18.00 мск). На борту Boeing-752 находились 237 пассажиров. Перед стартом во время работы двигателей, предположительно, система показала сбой в работе, и часть пассажиров отказалась лететь данным бортом.

"Пятнадцать человек лететь отказались. Произошла задержка вылета на 1 час 20 минут из-за того, что их надо было снять с рейса и вернуть багаж. В 23.47 (19.47 мск) борт вылетел в пункт назначения и в настоящее время уже прибыл на место. В настоящее время выясняются все обстоятельства. По данному факту проводится проверка", - сказала Горбунова.

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