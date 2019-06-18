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Андрей Турапин
18 Июня, 2019 10:13
Зеленский думкой богатеет
Зеленский с журналистами Bild.
Источник: rusvesna.su
Киев, 18 Июня - DIXINEWS.
Владимир Зеленский поделился с журналистами немецкого Bild, о чём станет говорить с Владимиром Путиным при встрече. Разговор носил неформальный характер.
В посиделках на ступеньках лестницы новоизбранный Президент Украины поведал своим собеседникам, что «…Донбасс и Крым – это Украина», добавив, что сделает всё для того, чтобы его страна вписалась всё-таки в пространство ЕС - правовое, таможенное, экономическое и цифровое.
Сделав реверанс в сторону НАТО и заявив о своей приверженности курсу на вступление своей страны в блок, являясь и сейчас, по сути, надёжным партнёром альянса.
Несколько ранее Зеленский заявлял, что невозможно достичь мира в Донбассе с применением армии, но при этом на какие-либо переговоры с представителями ДНР и ЛНР он идти отказывается.
Пока непонятно, как с такой позицией и о чём именно собирается Владимир Зеленский говорить с Путиным. Президент России уже однажды дал понять, что вопрос о принадлежности Крыма больше ни в каких переговорах не поднимается.
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