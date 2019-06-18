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Андрей Турапин
18 Июня, 2019 10:05
«Бег с барьерами»: российское импортозамещение мешает Еврокомиссии
Россия в очередном "списке".
Источник: m.newslocker.com
Москва, 18 Июня - DIXINEWS.
По своей доброй традиции Еврокомиссия разразилась очередными гневными пассажами в сторону России. Еврочиновники включили РФ в число стран с наибольшим количеством «торговых барьеров».
В докладе за 2018 год Россия заняла «почётное» 2-е место (34 барьера), опередив в списке Индию (25), Индонезию (25) и США, имеющие 23 барьера. Впереди планеты всей Китай, имеющий в активе, по мнению европейских оценщиков, 37 препятствий инвестиционным и экспортным возможностям Евросоюза.
В целом же, по мнению экспертов, в сравнении в 2017 годом первая десятка «изоляционистов» не очень-то и изменилась, просто несколько поменялся порядок в списке.
В Еврокомиссии с гордостью заявили, что за прошлый год в Лету канули 35 торговых барьеров, в том числе в России, Китае, Индии и Японии. Эти меры включают основные восемь инвестиционных и экспортных секторов экономики ЕС, таких, как авиационные запчасти, автомобили, изделия из кожи и текстиль, спиртные напитки и косметика и так далее.
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