«Бег с барьерами»: российское импортозамещение мешает Еврокомиссии

По своей доброй традиции Еврокомиссия разразилась очередными гневными пассажами в сторону России. Еврочиновники включили РФ в число стран с наибольшим количеством «торговых барьеров».

В докладе за 2018 год Россия заняла «почётное» 2-е место (34 барьера), опередив в списке Индию (25), Индонезию (25) и США, имеющие 23 барьера. Впереди планеты всей Китай, имеющий в активе, по мнению европейских оценщиков, 37 препятствий инвестиционным и экспортным возможностям Евросоюза.

В целом же, по мнению экспертов, в сравнении в 2017 годом первая десятка «изоляционистов» не очень-то и изменилась, просто несколько поменялся порядок в списке.

В Еврокомиссии с гордостью заявили, что за прошлый год в Лету канули 35 торговых барьеров, в том числе в России, Китае, Индии и Японии. Эти меры включают основные восемь инвестиционных и экспортных секторов экономики ЕС, таких, как авиационные запчасти, автомобили, изделия из кожи и текстиль, спиртные напитки и косметика и так далее.