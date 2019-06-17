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Константин Большаков
17 Июня, 2019 21:14
После обращений россиян в дело вступил Следственный комитет
Следственный комитет России.
Источник: sm-news.ru
Москва, 17 Июня - DIXINEWS.
Силовики проверят факты после обращений к президентам. Может быть, наши сограждане решат ряд важных проблем.
Следственный комитет России организовал проверку по факту некоторых обращений россиян к президенту нашей страны Владимиру Путину. Такое сообщение появилось на телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва».
Как сообщает радио, примером такого разбирательства стало обращение жительницы города Калуга. Женщина пояснила, что уже 5 лет живёт в доме, который признан аварийным и надлежит сносу.
По результатам проверки в Следственном комитете будет решаться вопрос о возбуждении дела.
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