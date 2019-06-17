Стали известны самые солнечные города России

Синоптики подготовили для нас любопытную статистику. Теперь можно узнать, где Солнце действительно светит круглый год, или почти.

Российские синоптики заявили, что самым солнечным городом страны оказался Улан-Удэ. Столица Бурятии, как пишут в группе «Росгидромета» в социальной сети «Вконтакте», больше всех освещается Солнцем.

Так, наши синоптики утверждают, что в Улан-Удэ Солнце светит 2797 часов в году. При этом второе место в рейтинге занял дальневосточный город Хабаровск, где солнечным светом наслаждаются 2449 часов в году.

При этом подписчики группы удивились, почему среди самых солнечных городов России не оказались Астрахань или Краснодар. В ответ на это синоптики добавили, что самым ветреным местом в нашей стране является мыс Тайгонос в Магаданской области, где скорость ветра может достигать более 200 км/ч.