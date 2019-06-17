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Константин Большаков
17 Июня, 2019 13:42
Стали известны самые солнечные города России
Улан-Удэ.
Источник: img-9.photosight.ru
Москва, 17 Июня - DIXINEWS.
Синоптики подготовили для нас любопытную статистику. Теперь можно узнать, где Солнце действительно светит круглый год, или почти.
Российские синоптики заявили, что самым солнечным городом страны оказался Улан-Удэ. Столица Бурятии, как пишут в группе «Росгидромета» в социальной сети «Вконтакте», больше всех освещается Солнцем.
Так, наши синоптики утверждают, что в Улан-Удэ Солнце светит 2797 часов в году. При этом второе место в рейтинге занял дальневосточный город Хабаровск, где солнечным светом наслаждаются 2449 часов в году.
При этом подписчики группы удивились, почему среди самых солнечных городов России не оказались Астрахань или Краснодар. В ответ на это синоптики добавили, что самым ветреным местом в нашей стране является мыс Тайгонос в Магаданской области, где скорость ветра может достигать более 200 км/ч.
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