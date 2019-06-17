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Константин Большаков
17 Июня, 2019 12:40
Посол, насоливший Лукашенко, нашёл новую работу
Михаил Бабич.
Источник: belsat.eu
Москва, 17 Июня - DIXINEWS.
Теперь он будет работать в министерстве. В Минске у чиновника не сложилось.
Экс-посол России в Беларуси Михаил Бабич получил новую работу. Как пишет «Интерфакс», Бабич назначен заместителем министра экономического развития страны.
В Беларуси господин Бабич, являясь, в том числе, полномочным представителем президента РФ Владимира Путина в ПФО, продержался меньше года. Как сообщали СМИ, за его отставку выступал сам президент Белоруссии Александр Лукашенко.
До этого Бабич успел вступить в конфликт с министерством иностранных дел Беларуси, где говорили, что российский чиновник «не понял разницы между федеральным округом» и независимой страной.
Стоит отметить, что ещё в 2016 году Михаила Бабича хотели назначить послом России в Киеве, однако украинские власти его не приняли.
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