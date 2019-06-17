Посол, насоливший Лукашенко, нашёл новую работу

Теперь он будет работать в министерстве. В Минске у чиновника не сложилось.

Экс-посол России в Беларуси Михаил Бабич получил новую работу. Как пишет «Интерфакс», Бабич назначен заместителем министра экономического развития страны.

В Беларуси господин Бабич, являясь, в том числе, полномочным представителем президента РФ Владимира Путина в ПФО, продержался меньше года. Как сообщали СМИ, за его отставку выступал сам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

До этого Бабич успел вступить в конфликт с министерством иностранных дел Беларуси, где говорили, что российский чиновник «не понял разницы между федеральным округом» и независимой страной.

Стоит отметить, что ещё в 2016 году Михаила Бабича хотели назначить послом России в Киеве, однако украинские власти его не приняли.